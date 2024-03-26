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"Могу кусаться": Dequine восхитила снимками в белье

Опубликовано:

Dequine
Dequine. Фото: instagram.com/dequiine

Казахстанская певица Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, представила на суд поклонников в Instagram черно-белую фотосессию в белье и джинсах, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Матча чай" опубликовала в Instagram эффектные в своей простоте черно-белые фото - Dequine позировала в черном кружевном бюстгальтере и широких джинсах с ремнем.

Азиатский бэйби фэйс, но я могу кусаться", - игриво подписала публикацию Данеля.

Поклонники творчества 24-летней казахстанки усыпали любимицу комплиментами - сердечки в комментариях оставила певица Наzима и инстадива Мадлен.

"Нереальная", "Какая красивая", "Шикарная", "Малышка", "Королева", "Мами", "Напоминаешь мне Вайнону Райдер и Сальму Хайек. Потрясающе", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

Мы также писали о том, почему Dequine не хочет показывать своего бойфренда в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2073405-mogu-kusatsya-dequine-voshitila-snimkami-v-bele/

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