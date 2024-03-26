"Могу кусаться": Dequine восхитила снимками в белье

Казахстанская певица Данеля Садыкова, выступающая под псевдонимом Dequine, представила на суд поклонников в Instagram черно-белую фотосессию в белье и джинсах, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Матча чай" опубликовала в Instagram эффектные в своей простоте черно-белые фото - Dequine позировала в черном кружевном бюстгальтере и широких джинсах с ремнем.

Азиатский бэйби фэйс, но я могу кусаться", - игриво подписала публикацию Данеля.

Поклонники творчества 24-летней казахстанки усыпали любимицу комплиментами - сердечки в комментариях оставила певица Наzима и инстадива Мадлен.

"Нереальная", "Какая красивая", "Шикарная", "Малышка", "Королева", "Мами", "Напоминаешь мне Вайнону Райдер и Сальму Хайек. Потрясающе", - написали фанаты в комментариях под публикацией.

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