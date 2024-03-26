Длинные косы, тонкий стан, колоритный аутфит: Наzима ошеломила поклонников новым образом

Казахстанская певица Назима Джанибекова, известная как Наzима, предстала в новом образе - девушка надела стильный и современный наряд, сшитый в национальном стиле, передает NUR.KZ.

Яркий стильный наряд с национальными узорами, традиционные украшения, длинные косы - образ Наzимы, поздравившей подписчиков с праздником Наурыз, пришелся по душе ее фолловерам.

Они отметили и ее тонкий стан - хрупкая и нежная Наzима в их глазах является воплощением женственности и красоты. Об этом поклонники артистки высказались в комментариях, назвав ее настоящей казахской красавицей.

"Что за красавица", "Наша красивая казашка", "Очаровательная", "С каждым днем становишься все краше", "Все шикарно и красиво, и голос, и внешность. Ты просто бомба", "Как красиво, когда носят закрытые наряды", "Настоящая казашка", - отмечено под фото.