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Эзотерика

В чулках и нижнем белье: Николь Кидман снялась для известного журнала

Опубликовано:

Николь Кидман
Николь Кидман. Фото: instagram.com/nicolekidman

Известная актриса Николь Кидман снялась в откровенной фотосессии для журнала Elle - 56-летняя знаменитость стала лицом нового номера, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Instagram-аккаунте актрисы. Николь в рамках фотосессии сменила несколько образов.

Кидман показала фигуру в черном нижнем белье, чулках и с подвязками. На плечи она накинула халат и полупрозрачный палантин.

А на обложках актриса позировала в корсете и брюках, жакете с мужского плеча и инопланетном платье с высоким горлом.

"Остаешься юной, красивой и сексуальной", "Всегда завораживающая", "Николь, эти фото такие горячие", "Выглядишь удивительно на этих снимках - красивая женщина, снаружи и внутри", "Одно удовольствие смотреть на тебя", - писали фанаты.

По информации IMDb, Николь Кидман родилась в Гонолулу (Гавайи), когда ее австралийские родители находились там по образовательным визам. Выросла актриса в Австралии.

Первой любовью юной Николь был балет, но со временем она занялась пантомимой и драматическим искусством. Вскоре актерское искусство полностью захватило Кидман.

Она регулярно работала в театре Philip Street Theater, а в 16 лет начала снимать в кино. Сначала успешно начала карьеру киноактрисы в Австралии, а с помощью американского агента она дебютировала в США в фильме "На море" с Сэмом Ниллом.

Карьера в Голливуде тоже оказалась успешной - ей удалось поработать с именитыми режиссерами.

Актрису несколько раз номинировали на премию Оскар, а в 2003 году Кидман все же получила заветную статуэтку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2071167-v-chulkah-i-nizhnem-bele-nikol-kidman-snyalas-dlya-izvestnogo-zhurnala/

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