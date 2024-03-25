Селена Гомес показала обнаженные фото из ванной
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Американская певица и актриса Селена Гомес показала кадры откровенной фотосессии - она снялась в откровенном виде в ванной, передает NUR.KZ.
Селена опубликовала кадры в своем профиле в Instagram.
На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала, плавая в ванной, полностью обнаженной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.
Голую грудь знаменитость прикрыла рукой.
Селена отказалась от макияжа, демонстрируя естественную красоту.
На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери певицы – итальянские корни.
Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год).
В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием Selena Gomez & the Scene.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070891-selena-gomes-pokazala-obnazhennye-foto-iz-vannoy/