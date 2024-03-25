Селена Гомес показала обнаженные фото из ванной

Американская певица и актриса Селена Гомес показала кадры откровенной фотосессии - она снялась в откровенном виде в ванной, передает NUR.KZ.

Селена опубликовала кадры в своем профиле в Instagram.

На размещенных снимках 31-летняя знаменитость предстала, плавая в ванной, полностью обнаженной. При этом она повернулась спиной к камере и прижала ноги к груди.

Голую грудь знаменитость прикрыла рукой.

Селена отказалась от макияжа, демонстрируя естественную красоту.

На сайте IMDb говорится, что Селена Мари Гомес родилась 22 июля 1992 года в Техасе, США, в семье Мэнди Тифи и Рикардо Гомеса. У матери певицы – итальянские корни.

Актерством девушка занимается с юных лет. Прославилась благодаря роли Алекс Руссо в подростковом сериале "Волшебники из Вейверли Плэйс" (2007 год).

В 2009 году Гомес выпустила свой первый альбом со своей группой под названием Selena Gomez & the Scene.