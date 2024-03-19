Жена Тауекеля Мусилима показала, как выглядела в детстве (фото)

Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, звезды фильмов "Брат или брак", "Казахи против пришельцев", "В поисках мамы", показала архивное фото из семейного альбома, передает NUR.KZ.

Махаббат показала, как выглядела в детстве. Фото сделано на новогоднем утреннике возле наряженной елки.

"Копалась в домашнем альбоме и нашла такую фотографию. Здесь я в классе втором-третьем. Мой родной старший брат и двоюродная сестра", - написала Махаббат.

Махаббат Мусилим с братом и сестрой. Скрин: instagram.com/mahonti__

Накануне жена Тауекеля Мусилима и мать его двоих сыновей умилила теплым видео со звездным супругом.

"Мы соскучились", - написала она.

Тауекел тут же отреагировал на публикацию супруги.

"Я тоже соскучился", - ответил он.

Подписчики прокомментировали романтическое видео пары.

"Пусть счастье ваше множится", "Не оторвать глаз", "Все очень красиво, но счастье любит тишину, храни вас от дурного глаза", - отметили пользователи соцсети.