Жена Тауекеля Мусилима показала, как выглядела в детстве (фото)
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Супруга казахстанского актера Тауекеля Мусилима, звезды фильмов "Брат или брак", "Казахи против пришельцев", "В поисках мамы", показала архивное фото из семейного альбома, передает NUR.KZ.
Махаббат показала, как выглядела в детстве. Фото сделано на новогоднем утреннике возле наряженной елки.
"Копалась в домашнем альбоме и нашла такую фотографию. Здесь я в классе втором-третьем. Мой родной старший брат и двоюродная сестра", - написала Махаббат.
Накануне жена Тауекеля Мусилима и мать его двоих сыновей умилила теплым видео со звездным супругом.
"Мы соскучились", - написала она.
Тауекел тут же отреагировал на публикацию супруги.
"Я тоже соскучился", - ответил он.
Подписчики прокомментировали романтическое видео пары.
"Пусть счастье ваше множится", "Не оторвать глаз", "Все очень красиво, но счастье любит тишину, храни вас от дурного глаза", - отметили пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070543-zhena-tauekelya-musilima-pokazala-kak-vyglyadela-v-detstve-foto/