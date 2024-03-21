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Фото Ирины Шейк в полупрозрачном платье заполонили комментарии про Криштиану Роналду

Опубликовано:

Ирина Шейк
Ирина Шейк. Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель Ирина Шейк снялась для модного бренда в полупрозрачном платье. Поклонники в очередной раз осыпали знаменитость комплиментами, передает NUR.KZ.

Всемирно известная супермодель родом из России Ирина Шейк в очередной раз сразила поклонников эффектной фотосессией. 38-летняя манекенщица снялась для модного бренда в полупрозрачном платье яркого цвета. Снимки супермодель выложила в Instagram, собрав огромное количество комплиментов.

"Натурально красива", "Прекрасная", "Олицетворение небесной красоты", "Ну нельзя же быть такой бестактно красивой!", "Просто чудо", – говорится в комментариях.

Некоторые из поклонников решили припомнить Шейк давнего возлюбленного – футболиста Криштиану Роналду. В итоге публикацию заполонили GIF-изображения спортсмена и упоминания его имени.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк, полное имя – Шайхлисламова Ирина Валерьевна, родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинской области России. Является супермоделью, актрисой (наиболее известная ее роль – Мегара в "Геракле" 2014 года с Дуэйном Джонсоном).

Родилась в семье волжского татарина Валерия Шайхлисламова, шахтера, и его жены Ольги, учительницы музыки в детском саду.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070249-foto-iriny-sheyk-v-poluprozrachnom-plate-zapolonili-kommentarii-pro-krishtianu-ronaldu/

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