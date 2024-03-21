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"Почему ты всегда полуголая?": фанаты набросились на Хейли Бибер за фото в нижнем белье

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Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/HaileyBieber

Американская модель и супруга певца Джастина Бибера Хейли Бибер предстала перед поклонниками в нижнем белье. Некоторые из пользователей посчитали ее наряд слишком откровенным, передает NUR.KZ.

Супруга канадского певца Джастина Бибера Хейли Бибер предстала перед подписчиками в светлом кружевном белье от бренда Victoria's Secret. Снимок девушка выставила в Instagram.

Образ на фотографии вышел простым, нежным и элегантным. Бибер попозировала на фоне бежевого кожаного дивана в кружевных бюстгальтере и трусах в светлых оттенках, на ногах ее – босоножки на каблуке с мехом, на лице минимум макияжа, образ дополнили небрежно уложенные волосы.

Поклонников образ девушки восхитил, они подчеркнули, что он нее исходит приятная энергетика и что бы они ни надела, ей все будет к лицу. Однако нашлись и те, кто захотел задеть супругу певца неприятными высказываниями.

"Не знаю, как себя чувствует Джастин, зная, что все его друзья и даже отец лайкают фото его голой жены. Я бы не смогла это вынести", "Прекрати вести себя так, будто ты горячая", "Почему ты всегда полуголая", "Почему ты всегда постишь фото, на которых ты недостаточно одета?", – гласят комментарии.

Отметим, по информации на сайте IMDb, Хейли Род Болдуин Бибер родилась 22 ноября 1996 года в Туссоне, штат Аризона, США. Дочь актера Стивена Болдуина – самого младшего из братьев Болдуинов. Является моделью, актрисой и владелицей собственного бренда Rhode.

Замужем за Джастином Бибером с 2018 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2070228-pochemu-ty-vsegda-polugolaya-fanaty-nabrosilis-na-heyli-biber-za-foto-v-nizhnem-bele/

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