"Учусь жить с ужасными шрамами на теле": Гоар Аветисян показала "честное" видео после пластики

Популярный бьюти-блогер Гоар Аветисян выложила шокирующее видео в соцсети - она показала шрамы после пластики, а также растяжки, отметив, что учится жить с ними, передает NUR.KZ.

"Никто не идеален. Вы себе представить не можете, как мне страшно было снимать и выкладывать это видео в Сеть.

Ведь для женщин так важно показывать миру себя только с самой лучшей стороны, лучших ракурсов и в правильном освещении", - написала она.

Гоар отметила, что принимать себя со своими особенностями очень важно.

"На самом деле Интернет очень пагубно влияет на самооценку людей, а в особенности женщин.

Каждый день мы видим сотни идеальных фото и видео в Сети и чувствуем себя ущербными, некрасивыми, недостойными, мало, кто наберется смелости показать правду такой, какая она есть.

Я очень сильно боюсь, что после этого видео от количества хейта я уйду в продолжительную депрессию, но если хотя бы парочку женщин увидят это правдивое видео и осознают, что с ними все ок, то, я уже не зря сделала все это", - призналась Гоар.

Бьюти-блогер отметила, что учится жить со шрамами и растяжками.

"Я с рождения толстая, и лет с 12 у меня растяжки, после набора веса в 130 кг и похудения их стало больше, а после беременности и родов в 10 раз больше…

Я мечтала похудеть и убрать кожу, но я не была готова к тому, что придется привыкать жить с таким огромным количеством ужасных шрамов на теле...

Но я учусь, учусь этому каждый день, и другой жизни, и другого тела у меня не будет, поэтому, пожалуйста, давайте будем любить себя и помнить: никто не идеален.

Картинка в Интернете - это лишь картинка, за которой стоит правильный свет, лучшие ракурсы и другие хитрости", - резюмировала она.

Подписчики поддержали ее в комментариях.

"Вы прекрасны. И очень сильны духом", "Великолепная! Совершенство! Обожаю эту сильную женщину, с энергией царицы", "Гоар, хейт будет всегда, особенно по отношению к успешным и красивым. Но! Одним таким постом, вы реально смогли спасли психику и самооценку многим женщинам, полных комплексов о своей внешности", - написали они.