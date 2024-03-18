"Потрясающая": "Мисс мира-2000" Приянка Чопра вышла в свет в оригинальном сари

Индийская кинозвезда, певица и фотомодель Приянка Чопра примерила оригинальное сари. В таком наряде обладательница титула "Мисс мира-2000" появилась на светском мероприятии в Мумбаи, передает NUR.KZ.

Нежно-розовое сари с оригинальным лифом и драгоценное колье - аутфит Приянки Чопры для светского раута ошеломил ее читательскую аудиторию в соцсети, где модель и поделилась снимками.

Макияж звезды акцентировал внимание на ее прекрасные карие глаза - именно взгляд Приянки очаровал ее многих поклонников, которые не устают признаваться ей в любви.

"Великолепная", "Я не знаю почему, но я получаю столько положительных эмоций, когда вижу ее, она так хорошо воспитана, дисциплинирована и грамотна", "Как тебе удается выглядеть потрясающе в каждом цвете?", "О Боже, я умер и родился заново, как можно быть такой горячей?!" - пишут комментарии поклонники.