"Настоящая модель": улетевшая на Мальдивы звезда "Ворониных" изумила фигурой в бикини

Звезда "Ворониных" Екатерина Волкова поделилась яркими фотографиями с Мальдив, куда улетела на отдых. Актриса похвасталась точеной фигурой в бикини, передает NUR.KZ.

"Если бы меня попросили назвать только одну причину, по которой я работаю, я бы ответила - удовольствие.

Причем удовольствие не от самой работы (давайте будет реалистами), а от тех возможностей, которые она дает.

Особенно чувствую это, оказавшись в очередной раз на отдыхе, удовлетворяющем все мои хотелки", - написала Екатерина.

Она разместила фото в розовом бикини, на которых продемонстрировала фигуру.

По мнению звезды сериала "Воронины", хороший отдых позволяет восполнить силы.

"Почему-то люди часто стесняются пользоваться тем, что заслужили. Я в том числе. Относимся к жизни слишком всерьез. Тем более, когда ты по сути своей трудоголик и иногда действуешь в минус себе, не осознавая этого, в вечной гонке за доп. заработком.

Где восполнить ресурсы? Для меня - в хорошем отпуске. Это тоже форма заботы о себе, о своем комфорте. Как в красивом кино - лежишь, наслаждаешься пейзажами с освежающим фрешем и книгой в руках, и чувствуешь, что по-настоящему живешь. Здесь все это ощущается ярче" - заключила знаменитость.

"Как вы чудесно зафотошопили подмышки", "Екатерина, вы красавица. Ваша фигура и фотки просто огонь", "Настоящая модель!", "Конечно, заслужили. Конечно, можно. И нужно", - написали ей пользователи соцсети.