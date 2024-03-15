"Икона элегантности": стильный образ Ренаты Литвиновой у моря собрал комплименты в Сети

Рената Литвинова прогулялась у моря в длинном черном платье с зонтиком. Эффектный образ пришелся по вкусу поклонникам творчества актрисы и режиссера, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Ренаты Литвиновой появились снимки, которые актриса, по ее словам, сделала прямо перед одним из своих выступлений. Литвинова прогулялась вдоль берега моря в длинном черном платье-футляре, которое подчеркнуло ее фигуру. Из аксессуаров Рената выбрала темные очки, а завершил элегантный образ черный зонт.

Восхищенные поклонники усыпали режиссера комплиментами.

"Как красиво! Последнее фото просто огонь", "Икона элегантности", "Последнее фото завораживает", "Невероятная", "Божественно красиво", "Прекрасна, как, впрочем, и всегда", "Вы настолько прекрасны, что не хватает слов, чтобы это прокомментировать", - отметили пользователи Сети.