Ставшая мамой звезда фильма "Русалочка" вышла в свет в элегантном гипюровом платье

23-летняя звезда фильма "Русалочка" Холли Бейли появилась в элегантном гипюровом платье в пол на афтепати "Оскара". Фото актриса разместила в своем Instagram, передает NUR.KZ.

Холли выбрала для выхода в свет элегантное гипюровое платье темно-синего цвета. Волосы звезда "Русалочки" заплела в тугие косички, оставив прядь у лица. Макияж и массивные кольца на пальцах завершили вечерний образ молодой киноактрисы.

"Я бы хотел, чтобы она перестала фотошопить свою талию", "Ангельская улыбка", "С каждым днем Холли становится все краше, клянусь", "Более чем потрясающе", "Именно так Холли всегда добавляет яркую музыку в свои элегантные фотографии", "Фигура, как песочные часы", - отметили фанаты.

Напомним, в январе стало известно, что Холли Бейли родила первенца.