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"Как мама и дочка": Мадина Садвакасова показала эффектные снимки с блогером-миллионником

Опубликовано:

Мадина Садвакасова и Анеля Кенжибекова
Мадина Садвакасова и Анеля Кенжибекова. Фото: instagram.com/sadvakasovamadina

Певица Мадина Садвакасова запечатлелась с блогером-миллионником Анелей Кенжибековой - они провели фотосессию в одинаковых платьях необычной формы, передает NUR.KZ.

44-летняя Мадина Садвакасова провела креативную фотосессию - напарником на съемке для певицы стала автор популярного блога в Instagram Анеля Кенжибекова. Девушки надели одинаковые футуристические наряды космического серебристого цвета - платья с открытыми плечами и перчатки из той же ткани.

Мадина и Анеля обратились к подписчикам с просьбой "озаглавить" необычный фотосет. Они, в свою очередь, оставили не только предложения по названиям, но и множество комплиментов.

"Фото с легендой", "Девочки в воображаемом мире", "Как мама и дочка", "Удивительная жизнь", "Две звезды", "Снежная королева и Герда", "Как сестры", - написали в комментариях под публикацией.

После землетрясения в Алматы Мадина Садвакасова сообщила, что приобрела дом в Кызылорде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2067018-kak-mama-i-dochka-madina-sadvakasova-pokazala-effektnye-snimki-s-blogerom-millionnikom/

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