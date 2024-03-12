Айсулу Азимбаева запечатлелась в коротком черном платье из латекса

Казахстанская актриса Айсулу Азимбаева опубликовала серию фото в Instagram. 36-летняя звезда театра и кино вышла в свет в коротком латексном платье черного цвета, передает NUR.KZ.

Айсулу Азимбаева примерила кокетливый образ для вечеринки - маленькое черное платье из латекса, красные колготки с туфлями на высоком каблуке в тон. На руках актрисы были полупрозрачные перчатки, а ее глаза украшали темные очки. Свой смартфон кинозвезда держала как сумочку - на длинном ремешке.

Карусель фотографий в Instagram Айсулу подписала тремя эмодзи - летучей мышью, сердечком и огоньком.

Сердечки и огоньки заполонили секцию комментариев под публикацией.

"Ну что за красота!" - прокомментировал образ ее друг и коллега по цеху Чингиз Капин.

Недавно Айсулу Азимбаева, публикуя обнаженные снимки, раскритиковала Instagram за цензуру.