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Айсулу Азимбаева запечатлелась в коротком черном платье из латекса

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Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева. Фото: instagram.com/strangeice

Казахстанская актриса Айсулу Азимбаева опубликовала серию фото в Instagram. 36-летняя звезда театра и кино вышла в свет в коротком латексном платье черного цвета, передает NUR.KZ.

Айсулу Азимбаева примерила кокетливый образ для вечеринки - маленькое черное платье из латекса, красные колготки с туфлями на высоком каблуке в тон. На руках актрисы были полупрозрачные перчатки, а ее глаза украшали темные очки. Свой смартфон кинозвезда держала как сумочку - на длинном ремешке.

Карусель фотографий в Instagram Айсулу подписала тремя эмодзи - летучей мышью, сердечком и огоньком.

Сердечки и огоньки заполонили секцию комментариев под публикацией.

"Ну что за красота!" - прокомментировал образ ее друг и коллега по цеху Чингиз Капин.

Недавно Айсулу Азимбаева, публикуя обнаженные снимки, раскритиковала Instagram за цензуру.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2066910-aysulu-azimbaeva-zapechatlelas-v-korotkom-chernom-plate-iz-lateksa/

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