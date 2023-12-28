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Обнаженная Айсулу Азимбаева раскритиковала Instagram за цензуру (фото)

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Айсулу Азимбаева
Айсулу Азимбаева. Фото: instagram.com/strangeice

Айсулу Азимбаева поплавала обнаженной в Средиземном море. Фотографии актриса опубликовала в Instagram, при этом раскритиковав соцсеть за цензуру, передает NUR.KZ.

Актриса Айсулу Азимбаева показала подписчикам жаркие фотографии со Средиземноморья. Девушке захотелось поплавать в море и сделать красивые кадры в воде при свете луны. С купальником казахстанская артистка решила не заморачиваться - она отправилась плавать без одежды.

"Вы боитесь ночного Средиземноморья?" - спросила подписчиков Азимбаева.

Судя по всему, цензура Instagram не сразу пропустила обнаженные фото Азимбаевой, а потому ей пришлось отредактировать снимки, на которых ее грудь была неприкрытой. Актриса обратилась к официальному аккаунту соцсети.

"Очень унизительное действие - замазывать красивую часть моего тела", - написала Айсулу под фотографиями.

Недавно мы писали про биографию и карьеру Айсулу Азимбаевой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2053111-obnazhennaya-aysulu-azimbaeva-raskritikovala-instagram-za-tsenzuru-foto/

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