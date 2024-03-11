"Настоящий казахский батыр": Евгений Чебатков показал фото с национальным колоритом

Известный казахстанский и российский комик Евгений Чебатков запечатлелся в чапане и малахае возле белой юрты, чем восхитил своих подписчиков в Instagram, передает NUR.KZ.

Фото с национальным колоритом появилось на страничке Чебаткова в соцсети и тут же привлекло внимание его подписчиков. Они оставили свои комментарии под снимком, который сам стендап-комик родом из Усть-Каменогорска подписал лаконично - "на домашнем".

Он также указал локацию - это город Алматы.

"Что за джигит этот батыр!", "Настоящий казахский батыр", "О, на моего дедушку тут похож", "Сары батыр", "Алга, Евгений!", "Машина только лишняя, а так картинка прям аутентичная", "Калайсын, Жаке?", "Чебатков топ", "Круто", - написали ему пользователи соцсети.

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