Казахстанский стендап-комик сыграет злодея в новом супергеройском фильме

Евгений Чебатков. Фото: instagram.com/chebatkov_yevgeniy

Казахстанский и российский комик Евгений Чебатков сыграет главаря банды в фильме "Майор Гром: Игра", премьера которого запланирована на следующий год. Эта роль стала для него дебютной.

О своем появлении в предстоящем фильме Евгений Чебатков сообщил в Instagram.

"Ну вот наконец я и объясняю вам причину своей неожиданной лысины. "Майор Гром: Игра", буду вас пугать с экрана. Спасибо Олегу Трофиму (режиссер фильма – прим. ред.) за доверие. Всем причастным низкий поклон. Я в восторге от этого опыта", – поделился стендап-комик.

При этом, как сообщается в Telegram-канале ТАСС, Чебатков также работал над сценарием фильма. Об этом агентству сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра "Кинопоиск".

"Роль одного из бандитов, который встретится на пути полицейского Игоря Грома, стала дебютом Чебаткова в кино", – говорится в сообщении.

Как пишет сайт Kino-teatr.ru, комик больше двух часов провел в кресле гримера – ему нанесли пластический грим, изменив контуры лица, вставили золотые зубы и нанесли на лицо татуировки. В этом образе Евгений провел три смены.

Также авторы сайта приводят слова Чебаткова о своей роли в фильме. Он также упомянул, что трюки в картине ставили казахстанские каскадеры.

"Мне позвонил Олег Трофим, и помню, как он сразу спросил: "Станешь бандитом?" Конечно же, я согласился, а, когда понял, что он имеет в виду кино, то обрадовался вдвойне. Мы вместе придумали особенности моего героя, его настроение и сленг – мне разрешили приложить руку к диалогам моего персонажа.

Уже на площадке меня поразил грим, но, честно говоря, еще большим впечатлением для меня была собственная лысая голова. Никогда раньше не бывал лысым, и это суперстранно, будто ощущаешь себя голым. Первые пару дней просто постоянно гладил себя по лысине.

Общий язык с командой нашли очень быстро, тем более что постановщиками трюков в фильме стали ребята из Казахстана, что особенно приятно! Надеюсь, что это начало моего большого пути в кино. Я в восторге! Будто разблокировал для себя новую вселенную и теперь мечтаю сниматься в фильмах", — рассказал он.

По данным с сайта Live.mts.ru, Евгений Чебатков родился 13 сентября 1990 года в Усть-Каменогорске. После окончания школы он поступил в Государственный университет города Томска и начал подрабатывать на радиостанции "Европа Плюс".

После окончания вуза Чебатков уехал по программе Work & Travel в США, а позже в Канаду, где прожил два года и окончил магистратуру Niagara College. Тогда же Евгений начал выступать на открытых микрофонах в местных клубах с монологами на английском о русских людях и стереотипах о них.

В 2016 году Евгений вернулся в Томск, но спустя непродолжительное время решил переехать в Москву. В том же году комик дебютировал на Stand Up Show на ТНТ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/career/2017296-kazahstanskiy-stendap-komik-sygraet-zlodeya-v-novom-supergeroyskom-filme/