"Мы не были готовы": 39-летняя Кэти Перри обескуражила провокационным нарядом

Американская певица Кэти Перри показалась поклонникам в смелом аутфите, который ошеломил 207-миллионную аудиторию артистки в Instagram, передает NUR.KZ.

Кэти Перри включила свою эпатажную сторону и показалась в довольно-таки провокационном наряде. Исполнительница хитов "I Kissed a Girl" и "Dark Horse" надела двойку алого цвета - топ с сеткой на спине и юбку. Из-под сетки в задней части юбки проглядывались черные стринги. Ноги артистки украшали черные туфли на огромной платформе.

Кроме этого, Пэрри продемонстрировала объемную татуировку бабочки телесного цвета на пояснице.

Поклонники были в шоке от увиденного.

"Кэти, мы не были готовы", "Стыд", "Боже, что это такое?", "Бабочка на спине?", "Легендарно", "Новая музыкальная эра?", "Вау", "Да, да, и еще раз да", - гласят комментарии под публикацией.