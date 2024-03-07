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"Мы не были готовы": 39-летняя Кэти Перри обескуражила провокационным нарядом

Опубликовано:

Кэти Перри
Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry

Американская певица Кэти Перри показалась поклонникам в смелом аутфите, который ошеломил 207-миллионную аудиторию артистки в Instagram, передает NUR.KZ.

Кэти Перри включила свою эпатажную сторону и показалась в довольно-таки провокационном наряде. Исполнительница хитов "I Kissed a Girl" и "Dark Horse" надела двойку алого цвета - топ с сеткой на спине и юбку. Из-под сетки в задней части юбки проглядывались черные стринги. Ноги артистки украшали черные туфли на огромной платформе.

Кроме этого, Пэрри продемонстрировала объемную татуировку бабочки телесного цвета на пояснице.

Поклонники были в шоке от увиденного.

"Кэти, мы не были готовы", "Стыд", "Боже, что это такое?", "Бабочка на спине?", "Легендарно", "Новая музыкальная эра?", "Вау", "Да, да, и еще раз да", - гласят комментарии под публикацией.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2065050-my-ne-byli-gotovy-39-letnyaya-keti-perri-obeskurazhila-provokatsionnym-naryadom/

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