"Была и осталась зажигалочкой": Королева окунула в ностальгию фанатов, показав фото из юности
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50-летняя российская певица Наташа Королева умилила пользователей Instagram, показав редкие архивные кадры из юности. Фанаты назвали ее "зажигалочкой" и поностальгировали по 90-м, передает NUR.KZ.
"А вы помните меня такой?" - спросила Наташа своих поклонников. В карусели певица разместила ряд архивных фото из юности.
Подписчики окунулись в ностальгию и отметили, что певица ничуть не изменилась за годы.
"Я помню с самого первого клипа "Желтые тюльпаны"! Такая же красивая, милая и прекрасная", "Обожаю Королеву, огромная умница и талантище, ну и, конечно, красотка", "Конечно, та девочка, которую полюбил Игорь. Лихие 90-е. Неповторимое время. Неповторимая пара. Неповторимые песни", "Натуся, помним, конечно... Была и осталась зажигалкой", - отреагировали пользователи соцсети.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064753-byla-i-ostalas-zazhigalochkoy-koroleva-okunula-v-nostalgiyu-fanatov-pokazav-foto-iz-yunosti/