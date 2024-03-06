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"Была и осталась зажигалочкой": Королева окунула в ностальгию фанатов, показав фото из юности

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Наташа Королева
Наташа Королева. Фото: instagram.com/koroleva__star

50-летняя российская певица Наташа Королева умилила пользователей Instagram, показав редкие архивные кадры из юности. Фанаты назвали ее "зажигалочкой" и поностальгировали по 90-м, передает NUR.KZ.

"А вы помните меня такой?" - спросила Наташа своих поклонников. В карусели певица разместила ряд архивных фото из юности.

Подписчики окунулись в ностальгию и отметили, что певица ничуть не изменилась за годы.

"Я помню с самого первого клипа "Желтые тюльпаны"! Такая же красивая, милая и прекрасная", "Обожаю Королеву, огромная умница и талантище, ну и, конечно, красотка", "Конечно, та девочка, которую полюбил Игорь. Лихие 90-е. Неповторимое время. Неповторимая пара. Неповторимые песни", "Натуся, помним, конечно... Была и осталась зажигалкой", - отреагировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064753-byla-i-ostalas-zazhigalochkoy-koroleva-okunula-v-nostalgiyu-fanatov-pokazav-foto-iz-yunosti/

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