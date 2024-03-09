Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

"Самая горячая": жена Бибера показала фигуру в крошечном красном бикини

Опубликовано:

Хейли Бибер
Хейли Бибер. Фото: instagram.com/haileybieber

Модель Хейли Бибер отдыхала у океана и опубликовала в соцсетях фото в купальнике - снимки пришлись по вкусу поклонникам знаменитости, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте Хейли.

Перед камерой жена Джастина Бибера позировала в крошечном красном бикини, соломенной шляпе и красных солнцезащитных очках. Она также была без макияжа и укладки.

"Самая горячая", "Потрясающая фигура", "Моя детка", "Просто ангел", " Ох уж этот красный купальник", - писали фанаты Хейли.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения. С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064751-samaya-goryachaya-zhena-bibera-pokazala-figuru-v-kroshechnom-krasnom-bikini/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.