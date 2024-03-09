"Самая горячая": жена Бибера показала фигуру в крошечном красном бикини

Модель Хейли Бибер отдыхала у океана и опубликовала в соцсетях фото в купальнике - снимки пришлись по вкусу поклонникам знаменитости, передает NUR.KZ.

Кадры появились в Instagram-аккаунте Хейли.

Перед камерой жена Джастина Бибера позировала в крошечном красном бикини, соломенной шляпе и красных солнцезащитных очках. Она также была без макияжа и укладки.

"Самая горячая", "Потрясающая фигура", "Моя детка", "Просто ангел", " Ох уж этот красный купальник", - писали фанаты Хейли.

По информации на сайте IMDb, Хейли Род Бибер (урожденная Болдуин) – американская модель и телеведущая, дочь актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.

Родилась 22 ноября 1996 года в Тусоне, штат Аризона. Ее мать – графический дизайнер Кенния Деодато Болдуин является бразильянкой итальянского и португальского происхождения. С сентября 2018 года замужем за музыкантом Джастином Бибером.