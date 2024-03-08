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23-летняя дочь Уилла Смита снялась топлес

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Уиллоу Смит
Уиллоу Смит. Фото: Brendon Thorne/Getty Images for GQ Australia

Дочь известного голливудского актера Уилла Смита Уиллоу поделилась с фанатами откровенным фото - 23-летняя девушка снялась топлес, передает NUR.KZ.

Фото появилось в Instagram Уиллоу Смит.

Дочь голливудской звезды позировала топлес боком к камере. При этом она прикрыла обнаженную грудь скрещенными руками и закрыла глаза.

Также знаменитость примерила джинсы с заниженной посадкой и сделала сложную прическу, уложив волосы в жгуты и закрепив их аксессуарами в виде тонких палочек.

Уиллоу своей публикацией анонсировала выход нового трека - он выйдет 12 марта.

"Уиллоу, фото выглядит невероятно", "Моя любимая", "Просто огонь", - оценили образ девушки ее поклонники.

По информации IMDb, Уиллоу Смит родилась 31 октября 2000 года в Лос-Анджелесе в семье Уилла Смита и Джады Пинкетт-Смит.

Она является музыкантом, актрисой и самым молодым артистом, подписавшим контракт с рекорд-лейблом Джей-Зи Roc Nation.

Уиллоу вместе с отцом снималась в фильме "Я - легенда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064735-23-letnyaya-doch-uilla-smita-snyalas-toples/

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