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Тогда и сейчас: Фариза Ескермес показала, как выглядела 10 лет назад

Опубликовано:

Фариза Ескермес: тогда и сейчас
Фариза Ескермес: тогда и сейчас. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Казахстанская актриса Фариза Ескермес показала фотографии 10-летней давности. На снимках звезду сериала "Мошенники" не узнать - и прическа, и макияж полностью отличаются, передает NUR.KZ.

"Смотрю фотки 10-летней давности. Я так любила макияж, сейчас так ненавижу", - подписала Instagram-истории казахстанская актриса. И действительно, на старых фотографиях макияж Фаризы был очень броским. Вдобавок ко всему, цвет волос отличался от нынешнего.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Сейчас звезда сериала "Мошенники" выглядит совершенно по-другому. Как признается сама Фариза, теперь ей больше хочется, чтобы кожа дышала и блестела, поэтому макияж артистки стал более минималистичным.

"Макияж, который мне нравится в данный момент, - тональная основа, румяна, немного накрасить бровки и обязательно блеск для губ. На этом все", - рассказала Ескермес.

Сторис Фаризы Ескермес
Сторис Фаризы Ескермес. Скрин: instagram.com/fariza_yeskermes

Пару недель назад мы писали о том, что стильное видео Фаризы Ескермес собрало комплименты в Сети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2064265-togda-i-seychas-fariza-eskermes-pokazala-kak-vyglyadela-10-let-nazad/

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