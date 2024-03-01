"Такая милая": Наzима показалась без макияжа и укладки (видео)

33-летняя казахстанская исполнительница Назима Джанибекова, известная как Наzима, показала фанатам в соцсети, как выглядит без макияжа и укладки, передает NUR.KZ.

В коротком видеоролике Наzима появляется сначала без макияжа и укладки в теплом свитере, а через секунду преображается - для образа артистка выбрала легкий макияж с сияющими тенями, а волосы заплела в две тугие косы. При этом певица поет отрывок из новой песни.

"Сегодня ночью выйдет мой новый трек "Телефон". Ждете? Кстати, как с новым часовым поясом?" - спросила она своих подписчиков.

"С нетерпением жду, хочу уже послушать и кайфовать, я не буду спать, буду ждать трек", "Жаным, это разрыв", "Какая она классная! Самая добрая и самая настоящая", "Крутышка", "Какая вайбовая", "Красивая и без косметики", "Чувствую, будет пушка", "Такая милая", - отметили пользователи соцсети.