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"Такая милая": Наzима показалась без макияжа и укладки (видео)

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Наzима
Наzима. Фото: instagram.com/13nazima

33-летняя казахстанская исполнительница Назима Джанибекова, известная как Наzима, показала фанатам в соцсети, как выглядит без макияжа и укладки, передает NUR.KZ.

В коротком видеоролике Наzима появляется сначала без макияжа и укладки в теплом свитере, а через секунду преображается - для образа артистка выбрала легкий макияж с сияющими тенями, а волосы заплела в две тугие косы. При этом певица поет отрывок из новой песни.

"Сегодня ночью выйдет мой новый трек "Телефон". Ждете? Кстати, как с новым часовым поясом?" - спросила она своих подписчиков.

"С нетерпением жду, хочу уже послушать и кайфовать, я не буду спать, буду ждать трек", "Жаным, это разрыв", "Какая она классная! Самая добрая и самая настоящая", "Крутышка", "Какая вайбовая", "Красивая и без косметики", "Чувствую, будет пушка", "Такая милая", - отметили пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063921-takaya-milaya-nazima-pokazalas-bez-makiyazha-i-ukladki-video/

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