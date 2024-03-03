"Произведение искусства": бразильская супермодель поразила фигурой в бикини

Бразильская супермодель Алессандра Амбросио поделилась с поклонниками фотографиями с отдыха в Мексике, на которых позирует в бикини, передает NUR.KZ.

42-летняя бывший ангел Victoria's Secret опубликовала на своей Instagram-странице снимки, сделанные во время отпуска в Мексике. Она позирует, лежа на белом песке и в прозрачной воде в черно-белом бикини с цветочным принтом.

Алессандра Амбросио продемонстрировала фанатам подтянутую фигуру с кубиками пресса. Кроме того, она распустила волосы и дополнила образ солнцезащитными очками и кулоном с цепочкой.

В серии фото модель также показала, как проводила вечера в компании друзей и в каких нарядах блистала на отдыхе.

Поклонники звезды осыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией.

"Самая красивая и соблазнительная женщина в Бразилии", "Ты выглядишь потрясающе", "Какая красивая, Але! Какое красивое место", "Определенно, в прошлой жизни она была русалкой", "Красивая, как сияющее голубое небо", "Вы как виноградная лоза. Вы все еще великолепны спустя много лет", "Кто-нибудь, сделайте рамку, эта женщина – произведение искусства", – пишут они.

По информации IMDb, Алессандра Амбросио родилась в бразильском городе Эрихим в семье владельцев автозаправочных станций. Имеет итальянские, польские и португальские корни.

В 12 лет она начала посещать местные модельные курсы, а через два года, в 1996 году, приняла участие в бразильском конкурсе Elite Model Look, где вошла в число 20 финалисток. Дебютировала в модельном бизнесе в 15 лет.

Первая популярность пришла к Амбросио, когда она появилась на обложке бразильского журнала Elle. В 2000 году ее пригласили в Victoria's Secret - девушка стала одним из "ангелов" компании. В 2004 году она запустила собственную линию купальников.

Модель пробовала себя и в кино, однако ей доставались только эпизодические роли. Также она появлялась на различных ТВ-шоу, посвященных моде, чаще всего в качестве приглашенного члена жюри.