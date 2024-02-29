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Плюс-сайз модель Эшли Грэм показала, что ест на ужин

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Эшли Грэм
Эшли Грэм. Фото: instagram.com/ashleygraham

Эшли Грэм, 36-летняя плюс-сайз модель из Америки, показала 21-миллионной аудитории в Instagram свой итальянский ужин. В Милане Грэм находится в рамках Недели моды, передает NUR.KZ.

После показов Эшли Грэм направилась прямиком в популярный миланский ресторанчик национальной кухни. Модель сделала несколько эффектных фотографий в платье от итальянского бренда, которое подчеркивало ее формы. На одном из снимков можно увидеть другую супермодель - Наоми Кэмпбелл.

В кадр попал и ужин Эшли - она полакомилась пиццей "Маргарита" и популярным десертом "Тирамису". Судя по всему, было очень вкусно - в последнем видео в карусели Грэм показала фирменный итальянский жест пальцами.

Поклонники остались в восторге от увиденного.

"Тебе это платье идет, как никому другому! Будто оно было создано специально для тебя", "Знаешь, что я люблю в тебе, Эшли? То, что ты ешь! Наслаждаешься ужином и по-прежнему выглядишь потрясающе. Живешь свою лучшую жизнь!", "Быть такой же красивой и есть вкусную еду - это просто мечта", - отметили комментаторы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063700-plyus-sayz-model-eshli-grem-pokazala-chto-est-na-uzhin/

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