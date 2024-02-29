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"Красиво, но перебор": модель с казахскими корнями прогулялась по Парижу в смелом наряде

Опубликовано:

Диана Коркунова
Диана Коркунова. Фото: instagram.com/diana_korkunova

Российская модель с казахскими корнями Диана Коркунова вновь эпатировала публику. На этот раз она прогулялась по улицам Парижа в смелом наряде. Фото Диана разместила в Instagram, передает NUR.KZ.

Необычный аутфит модели не мог не привлечь внимание - красавица с карими глазами не побоялась показать фигуру в облегающем сетчатом комбинезоне, под которым можно увидеть ее нижнее белье. Небрежно накинутое пальто, дутые сапоги и распущенные волосы завершили ее дерзкий образ.

Фанаты были ошеломлены и по-разному отреагировали на ее появление в столь необычном наряде.

"Вы такая красивая и стройная, а костюм сильно прибавляет в весе", "Так-то красиво, но перебор", "Что за разврат?", "Самая лучшая", "Самая сильная девочка в мире", "Смело, но восхитительно", "В чем прикол?" - разделились во мнениях пользователи соцсети.

Ранее Диану Коркунову пристыдили за обнаженную съемку - девушка снялась полностью нагой, ее тело украшали лишь кристаллы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063669-krasivo-no-perebor-model-s-kazahskimi-kornyami-progulyalas-po-parizhu-v-smelom-naryade/

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