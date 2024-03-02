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Эзотерика

Звезда "Бумажного дома" вышла в свет в смелом образе

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Урсула Корберо
Урсула Корберо. Фото: instagram.com/ursulolita

Испанская актриса Урсула Корберо, известная по роли Токио в сериале "Бумажный дом", вышла в свет в наряде, который частично выполнен из полупрозрачной ткани, передает NUR.KZ.

34-летняя знаменитость Урсула Корберо опубликовала на своей Instagram-странице серию снимков, сделанных на премии Fotogramas de Plata.

На них актриса позирует в облегающем платье, верхняя часть которого оказалась выполнена из прозрачной ткани со швами в форме бюстгальтера. При этом звезда сериала "Бумажный дом" отказалась от бра, и сквозь ткань просвечивало ее тело.

По информации на сайте кинопремии, она стала победительницей в номинации "Лучшая телевизионная актриса" за роль в сериале "Тело в огне".

На мероприятие Урсула Корберо пришла вместе со своим возлюбленным – аргентинским актером и продюсером Чино Дарина.

Добавим, что, согласно информации на сайте IMDb, Корберо дебютировала в кино в 2002 году. В 2017 году снялась в сериале "Бумажный дом", сыграв Токио. Этот проект принес ей мировую популярность. С 2016 года актриса состоит в отношениях с актером Чино Дарина, с которым познакомилась на съемках телешоу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063469-zvezda-bumazhnogo-doma-vyshla-v-svet-v-smelom-obraze/

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