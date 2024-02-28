"Неземная красота": "Мисс Вселенная-2021" похвасталась фигурой в полупрозрачном платье

Индийская модель, обладательница титула "Мисс Вселенная-2021" Харнааз Сандху поделилась в Instagram новыми фотографиями, которые оценили ее фолловеры, передает NUR.KZ.

Харнааз Сандху - яркая и уверенная девушка. Каждый ее образ фанаты оценивают очень высоко. Новые фото обладательницы титула "Мисс Вселенная-2021" не остались без внимания пользователей соцсети.

На фото Харнааз предстала в нежном полупрозрачном платье с глубоким вырезом. Распущенные волосы девушки и ее легкий макияж сделали образ еще более волнующим.

"Здорово", - подписала модель снимки.

"Такая неземная красота", "Это платье и ты - просто огонь", "Настоящая королева", "Одна из самых красивых женщин мира", "Идеальное сочетание красоты и ума", "Обожаю тебя", - гласят комментарии.

Мы также писали, что Харнааз Сандху появилась в платье с необычным дизайном.