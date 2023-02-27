"Мисс Вселенная-2021" блеснула стройными ножками в платье с оригинальным дизайном

Харнааз Сандху. Фото: instagram.com/harnaazsandhu_03

Обладательница титула "Мисс-Вселенная-2021" Харнааз Сандху представила в Instagram новый образ. Девушка примерила платье необычного фасона, сшитое в виде сердца, передает NUR.KZ.

Новый образ черноокой индийской красавицы Харнааз, которая одержала победу на конкурсе "Мисс Вселенная" в 2021 году, взбудоражил ее поклонников со всего мира.

Девушка блеснула стройными ножками и очаровала томным взглядом. Фолловеры отметили, что королева красоты прочно заняла место в их сердцах.

"Навсегда королева! Много любви, больше силы и позитивных эмоций тебе", "Это так круто", "Харнааз так прекрасна на этих фотографиях, спасибо Индонезии за невероятное платье", "Спасибо, Индонезия, за прекрасное отношение к нашей королеве", "С любовью из Мексики", "Королева сердца", "Обожаю Харнааз", "Великолепная", - отметили ее верные поклонники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2010947-miss-vselennaya-2021-blesnula-stroynymi-nozhkami-v-plate-s-originalnym-dizaynom/