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"Самая красивая пара": Кети Топурия показала фото с мужем-бизнесменом

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Кети Топурия
Кети Топурия. Фото: instagram.com/keti_one_official

Солистка группы "A'Studio" Кети Топурия запечатлелась с супругом Львом Деньговым - фотографию исполнительница опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Эффектное фото за обедом сделали певица Кети Топурия и ее супруг - предприниматель Лев Деньгов. Пара запечатлелась в теплых краях - оба были в солнцезащитных очках, обнимались и улыбались на камеру.

Фотографию 37-летняя Топурия подписала локанично - ярко-красным сердечком.

Поклонники Кети оставили множество теплых комментариев под публикацией.

"Я не могу спокойно смотреть, самая красивая пара", "Обожаю вашу пару", "Какие красивые", "Прекрасные", "Какая красота", "Кети неотразима", "Гармония", "Всего самого хорошего", "Счастья вам, милые", "Мои самые лучшие", - написали подписчики в комментариях под постом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063294-samaya-krasivaya-para-keti-topuriya-pokazala-foto-s-muzhem-biznesmenom/

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