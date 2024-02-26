"Вернулась в форму": Майя Бекбаева назвала свои параметры и показала фото из тренажерного зала
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Казахстанская телеведущая Майя Бекбаева поделилась мотивирующим фото из тренажерного зала и отметила, что за короткое время пришла в желаемую форму, передает NUR.KZ.
"Вернулась в форму! После Нового года мой вес впервые в жизни перешел рубеж в 60 кг. 62 для меня - очень много, при росте 163 см.
10 января я перешла на новый формат питания и тренировок. Результат спустя 7 недель: вес 56 кг. Объемы 96/ 65/ 98", - написала Майя, разместив фото из тренажерного зала.
Телеведущая обещала рассказать о своих тренировках и питании чуть позже. Подписчицы заявили, что с нетерпением будут ждать этого.
"Идеальная во всем", "Пример для подражания", "Шикарная", "Фигура - огонь", "Боже, какая офигенная фигура", - написали пользователи соцсети.
Недавно Майя Бекбаева показала свои фото из юности.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063092-vernulas-v-formu-mayya-bekbaeva-nazvala-svoi-parametry-i-pokazala-foto-iz-trenazhernogo-zala/