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"Яблоко от яблони": Юлия Пересильд показала фото с дочерью, сыгравшей в "Слове пацана"

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Юлия Пересильд с дочерью Анной
Юлия Пересильд с дочерью Анной. Фото: instagram.com/juliaperesild

Российская актриса Юлия Пересильд сделала совместный фотосет с дочерью - начинающей актрисой Анной Пересильд, которая сыграла в нашумевшем сериале "Слово пацана", передает NUR.KZ.

Фотосессия была сделана для журнала PSYCHOLOGIES. Мать и дочь предстали в разных образах и вызвали восхищение поклонников, которые отметили их талант. К слову, юная Анна Пересильд сыграла Айгуль в сериале "Слово пацана" и полюбилась многим зрителям.

"Мои любимые! Волшебные, воздушные и невероятно трогательные фотографии! Мама и дочь", "Будто две сестрички", "Яблоко от яблони!", "Мама всегда нравилась, красавица", "Анка еще такая девчонка, а на нее такая слава и популярность обрушилась! Но счастье, что есть такая умница мама рядом", "Если Бог хочет сделать женщине комплимент, он дарит ей дочь", - пишут комментарии подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2063044-yabloko-ot-yabloni-yuliya-peresild-pokazala-foto-s-docheryu-sygravshey-v-slove-patsana/

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