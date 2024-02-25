Ирина Шейк снялась топлес в объятьях мужчины для известного бренда

Супермодель Ирина Шейк приняла участие в откровенной фотосессии для бренда Givenchy - для рекламы она снялась топлес в объятьях мужчины, передает NUR.KZ.

Кадры были опубликованы в Instagram.

На фото 38-летняя модель позировала перед камерой в объятьях мужчины, приспустив с его бедер джинсы.

Ирина Шейк. Фото: instagram.com/verytisci

Ирина Шейк снималась топлес - модель рекламировала джинсы.

"Боже, какая великолепная женщина", "Горячая фотосессия", "А это точно реклама джинсов?", "Мечтаю так же сфотографироваться с Ирой", - писали пользователи.

По информации на сайте IMDb, Ирина Шейк (Шайхлисламова Ирина Валерьевна) родилась 6 января 1986 года в Еманжелинске, Челябинская область России.

Международное признание Шейк получила в 2007 году, когда стала эксклюзивным лицом нижнего белья Intimissimi. Снялась также для журнала Sports Illustrated Swimsuit Issue и стала первой русской моделью, украсившей его обложку в 2011 году.