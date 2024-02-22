"На Мальдивах фильтры не нужны": 41-летняя Марина Александрова показала фото с отдыха

Звезда сериалов "Бедная Настя", "Екатерина" Марина Александрова показала фото с отдыха. 41-летняя российская актриса улетела с семьей на Мальдивы, передает NUR.KZ.

"Фильтры на Мальдивах не нужны, как и новости, все что нужно знать, во сколько завтрак, обед и ужин, и может показаться, что все идеально в мире!" - написала она.

Актриса запечатлелась на берегу океана у большой пальмы. На ней легкое черное платье, под которым можно увидеть лиф купальника. Фанаты тут же оценили ее фото и оставили теплые отзывы.

"Богиня", "Мисс Галактика", "Райская девушка", "Вы прекрасны", "Какая женщина", - отметили пользователи соцсети в комментариях.

Однако некоторые задались вопросом, почему знаменитость так часто отдыхает.

"Марина, от чего вы все время устаете, что постоянно в отпуске?" - прозвучал вопрос.

"Я не устаю, я путешествую", - ответила Марина.