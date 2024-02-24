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Кристина Агилера показала фигуру в "голом" платье из цепей

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Кристина Агилера
Кристина Агилера. Фото: instagram.com/xtina

43-летняя Кристина Агилера показала фото в откровенном наряде - певица снялась в мини-платье из цепей и выложила снимок в Instagram, передает NUR.KZ.

Агилера позировала в "голом" мини-платье из серебристых цепей, которое подчеркнуло ее фигуру.

Звезда добавила к наряду длинные кожаные перчатки черного цвета, сияющее колье и серьги-кольца.

Визажисты сделали ей макияж с длинными черными стрелками и нюдовыми губами, а стилисты — легкую укладку.

"Это платье - просто огонь", "Ты - совершенство", "Это платье и прическа тебе очень идут", "Вернулась старая Тина", - писали фанаты певицы.

По данным IMDb, Кристина Агилера родилась в 1980 году в Статен-Айленде. Ее отец - эквадорец, а мать уроженка Америки, имеет английские, шотландско-ирландские и немецкие корни.

Родители рано развелись и девочка осталась с мамой - семье приходилось часто переезжать. С самого детства Кристина мечтала стать певицей.

В 12 лет ее пригласили на прослушивание в MMC (Клуб Микки Мауса). Она оставалась там до конца шоу. Стоит отметить, что выпускниками ММС являются такие звезды, как Бритни Спирс, Джастин Тимберлейк, Райан Гослинг и другие.

Свой первый хит Агилера записала в 1999 году. С тех пор у нее появились миллионы поклонников, она продала миллионы пластинок и получила множество наград, включая "Грэмми" за лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062315-kristina-agilera-pokazala-figuru-v-golom-plate-iz-tsepey/

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