Хайди Клум снялась в прозрачном боди без нижнего белья

Супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум порадовала фанатов новым горячим фото - 50-летняя манекенщица снялась в прозрачном боди без нижнего белья, передает NUR.KZ.

Кадры Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram.

Перед камерой Хайди предстала на фоне воды и песка в прозрачном боди из сетки с вырезами в области бедер. При этом звезда отказалась от нижнего белья, демонстрируя обнаженную грудь.

Свой образ она дополнила черными очками и латексными перчатками.

Стоит отметить, что знаменитость решила отключить комментарии к своим публикациям.

По информации сайта IMDb, Хайди Клум родилась 1 июня 1973 года в Бергиш-Гладбахе, небольшом городе недалеко от Кельна, Германия. Ее карьера топ-модели и звезды купальников началась почти случайно: она отправила свои фотографии на конкурс моделей, организованный одним молодежным журналом, а затем выиграла его.

Вскоре после этого она подписала контракт с немецким модельным агентством. После нескольких лет успешной работы в Европе она отправилась в США, где продолжила карьеру модели, и добилась еще большего успеха, завершившегося сотрудничеством с Victoria's Secret.

С февраля 2019 года замужем за музыкантом Томом Каулицем. До этого брака дважды была замужем – за Риком Пипино и певцом Силом. Имеет четверых детей.