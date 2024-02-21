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Супермодель Синди Кроуфорд показала фото из детства в 58-й день рождения

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Синди Кроуфорд
Синди Кроуфорд. Фото: instagram.com/cindycrawford

Американской супермодели и актрисе Синди Кроуфорд накануне исполнилось 58 лет. По этому случаю звезда показала подписчикам Instagram детское фото, сделанное в один из дней рождения, передает NUR.KZ.

По-настоящему умилительный снимок нашла в архивах американская звезда подиумов. На черно-белой фотографии Синди, будучи еще маленькой девочкой, улыбается, а рядом с ней - именинный тортик.

Также Кроуфорд опубликовала фотографию с празднования дня рождения в молодости. Завершило публикацию свежее видео, на котором супермодель задувает незажженные свечи.

"На улице слишком ветрено, поэтому я не зажгла свечи, но вы поняли посыл", - сказала именинница.

"Благодарна за очередной набор свечей на день рождения - спасибо за вашу любовь", - подписала публикацию супермодель.

К поздравлениям присоединились звездные коллеги Синди, среди которых Пэрис Хилтон и Эллен Помпео, а также другие модели и фотографы.

Недавно мы рассказывали, как живет Синди Кроуфорд.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062208-supermodel-sindi-krouford-pokazala-foto-iz-detstva-v-58-y-den-rozhdeniya/

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