"Лучшая супермодель нашего времени": яркие весенние образы Жизель Бюндхен очаровали Сеть

43-летняя бразильская супермодель и актриса, экс-ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен вызвала восторг верных поклонников в Instagram, показав ряд новых ярких фото, передает NUR.KZ.

Образы Жизель порадовали ее поклонников - на фото в карусели супермодель позировала в ярких модных аутфитах, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и шикарные волосы.

Каждый ее наряд был украшен цветами, напоминая о том, что скоро на смену холодам придет пора цветения.

Весенние образы Бюндхен оценили ее фанаты, которые не поскупились на теплые слова в ее адрес. За короткое время с момента публикации фото Жизель набрали свыше 309 тысяч "лайков".

"Лучшая супермодель нашего времени", "Люблю тебя", "Всегда превосходна", "Ошеломительно", "Дива", - пишут комментарии фанаты.