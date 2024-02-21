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"Лучшая супермодель нашего времени": яркие весенние образы Жизель Бюндхен очаровали Сеть

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Жизель Бюндхен
Жизель Бюндхен. Фото: instagram.com/gisele

43-летняя бразильская супермодель и актриса, экс-ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен вызвала восторг верных поклонников в Instagram, показав ряд новых ярких фото, передает NUR.KZ.

Образы Жизель порадовали ее поклонников - на фото в карусели супермодель позировала в ярких модных аутфитах, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и шикарные волосы.

Каждый ее наряд был украшен цветами, напоминая о том, что скоро на смену холодам придет пора цветения.

Весенние образы Бюндхен оценили ее фанаты, которые не поскупились на теплые слова в ее адрес. За короткое время с момента публикации фото Жизель набрали свыше 309 тысяч "лайков".

"Лучшая супермодель нашего времени", "Люблю тебя", "Всегда превосходна", "Ошеломительно", "Дива", - пишут комментарии фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062204-luchshaya-supermodel-nashego-vremeni-yarkie-vesennie-obrazy-zhizel-byundhen-ocharovali-set/

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