"Лучшая супермодель нашего времени": яркие весенние образы Жизель Бюндхен очаровали Сеть
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43-летняя бразильская супермодель и актриса, экс-ангел Victoria's Secret Жизель Бюндхен вызвала восторг верных поклонников в Instagram, показав ряд новых ярких фото, передает NUR.KZ.
Образы Жизель порадовали ее поклонников - на фото в карусели супермодель позировала в ярких модных аутфитах, демонстрируя стройную фигуру, длинные ноги и шикарные волосы.
Каждый ее наряд был украшен цветами, напоминая о том, что скоро на смену холодам придет пора цветения.
Весенние образы Бюндхен оценили ее фанаты, которые не поскупились на теплые слова в ее адрес. За короткое время с момента публикации фото Жизель набрали свыше 309 тысяч "лайков".
"Лучшая супермодель нашего времени", "Люблю тебя", "Всегда превосходна", "Ошеломительно", "Дива", - пишут комментарии фанаты.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2062204-luchshaya-supermodel-nashego-vremeni-yarkie-vesennie-obrazy-zhizel-byundhen-ocharovali-set/