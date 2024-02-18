"Культовый образ": Зендая пришла на премьеру фильма в провокационном костюме робота

Американская актриса и модель Зендая удивила фанатов необычным образом на премьере фильма "Дюна" в Лондоне. Девушка выбрала костюм робота, которы оголяет некоторые части тела, передает NUR.KZ.

Зендая, сыгравшая одну из главных ролей в продолжении фантастического фильма “Дюна”, привлекла внимание на премьере в Лондоне.

27-летняя знаменитость выбрала металлический наряд с вырезами на груди, животе, спине, бедрах и руках. Ее образ дополнили такие же металлические перчатки с длинными ногтями и сапоги на высоком каблуке.

Костюм был создан модельером Тьерри Мюглером и впервые представлен еще в 1995 году.

Фото актрисы в этом образе появились в Сети. В Instagram, пользователи сочли образ актрисы очень удачным.

"Это ее лучший образ", "Ничто не сможет превзойти этот культовый образ!", "Гениально", "Тьерри Мюглер был бы очень горд", "Легендарно", – написали комментаторы в различных фанатских аккаунтах.

По данным с сайта IMDb, Зендая Мари Стермер Коулман — американская актриса и певица, родившаяся в Окленде, Калифорния. Ее имя на языке южноафриканских племен означает "благодарить".

Она начала свою карьеру в качестве детской модели, работая для Macy's, Mervyns и Old Navy. Была участницей шестнадцатого сезона шоу "Танцы со звездами". Затем она стала продюсером и сыграла Кей Си Купер в ситкоме Disney Channel "Кей Си. Под прикрытием" (2015).

Свой прорыв в кино она совершила в 2017 году, сыграв Мишель "MJ" Джонс в фильме Marvel "Человек-паук: Возвращение домой" (2017) и Энн Уиллер в музыкально-драматическом фильме "Величайший шоумен" (2017).