"Зачем портишь красоту такими образами?": экс-супруга Моргенштерна нарвалась на критику в Сети

Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в соцсети новой чувственной фотосессией. Образ блогерши подписчики оценили по-разному, передает NUR.KZ.

Соблазнительный наряд, прическа с небрежными прядями, яркий макияж и алая роза - фотосессия Дилары пришлась по душе ее верным фолловерам.

Однако некоторые подписчики посчитали, что у Зинатуллиной были и более интересные перевоплощения. Фанаты разделились на два полярных лагеря в комментариях.

"Какая красота", "Мне нравится эта фотосессия, она похожа здесь на актрису или модель", "Что за макияж?", "Куда делась красота?", "Это 70-е, 80-е годы где-то", "Дилара, я восхищаюсь красотой, которая дана вам от природы! Но зачем вы портите ее такими образами?", "Невероятная", - высказались комментаторы.