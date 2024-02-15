"Зачем портишь красоту такими образами?": экс-супруга Моргенштерна нарвалась на критику в Сети
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Экс-супруга Моргенштерна Дилара Зинатуллина поделилась в соцсети новой чувственной фотосессией. Образ блогерши подписчики оценили по-разному, передает NUR.KZ.
Соблазнительный наряд, прическа с небрежными прядями, яркий макияж и алая роза - фотосессия Дилары пришлась по душе ее верным фолловерам.
Однако некоторые подписчики посчитали, что у Зинатуллиной были и более интересные перевоплощения. Фанаты разделились на два полярных лагеря в комментариях.
"Какая красота", "Мне нравится эта фотосессия, она похожа здесь на актрису или модель", "Что за макияж?", "Куда делась красота?", "Это 70-е, 80-е годы где-то", "Дилара, я восхищаюсь красотой, которая дана вам от природы! Но зачем вы портите ее такими образами?", "Невероятная", - высказались комментаторы.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2061155-zachem-portish-krasotu-takimi-obrazami-eks-supruga-morgenshterna-narvalas-na-kritiku-v-seti/