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"Мне нравится, что мое тело неидеально": Серена Уильямс показала фигуру в бикини

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Серена Уильямс
Серена Уильямс. Фото: instagram.com/serenawilliams

Американская теннисистка Серена Уильямс сделала фото в купальнике во время отдыха на яхте, отметив, что ей нравится, как выглядит ее тело сейчас, передает NUR.KZ.

42-летняя спортсменка Серена Уильямс опубликовала на своей Instagram-странице сделанный на яхте снимок в белом бикини с ребенком на руках. Она показала поклонникам, как выглядит ее фигура после вторых родов.

Теннисистка уложила волосы в высокий небрежный пучок и надела солнцезащитные очки.

"Любить себя очень важно. Я считаю, что мне нужно напоминать себе об этой любви на всех этапах моей жизни. Сейчас мне нравится, что мое тело неидеально", – написала она к фото.

Добавим, что по информации Британский энциклопедии, Серена Уильямс произвела революцию в женском теннисе своим мощным стилем игры и выиграла больше титулов Большого шлема в одиночном разряде, чем любая другая женщина или мужчина в открытую эпоху.

В сентябре 2017 года она родила дочь, а через два месяца вышла замуж за Алексиса Оганяна, сооснователя сайта Reddit. В марте 2018 года спортсменка вернулась в теннис. А в 2022 году в одном из интервью Серена Уильямс призналась, что скоро завершит карьеру теннисистки.

В августе 2023 года она родила вторую дочь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060934-mne-nravitsya-chto-moe-telo-neidealno-serena-uilyams-pokazala-figuru-v-bikini/

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