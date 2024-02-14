70-летняя модель Кристи Бринкли похвасталась фигурой в купальнике

Американская фотомодель и актриса Кристи Бринкли отпраздновала 70-й день рождения лодочной прогулкой с родными и близкими - она показала подтянутую фигуру в купальнике, передает NUR.KZ.

Кристи Бринкли "запрыгнула" в свои 70 - в прямом и переносном смысле. На фотографии американская модель в ярко-красном купальнике прыгает в воду с лодки. Там она и отметила свой юбилей в компании родных и близких.

"Прыгаю в 70 с огромным удовольствием и каждый день считаю свои благословения! 12 из них на последнем фото", - написала Бринкли под публикацией.

Подписчики оставили несколько сотен комментариев с поздравлениями и добрыми пожеланиями.

Кристи Бринкли – знаменитая фотомодель, над красотой которой, кажется, не властно время. Она не только выглядит значительно моложе своего возраста, но и продолжает участвовать в показах и фотосессиях. Помимо демонстрации модных коллекций, Кристи снимается в кино, разрабатывает собственные линии аксессуаров и дает советы в книгах и на ТВ, как сохранить молодость на долгие годы.

Будущая звезда подиума Кристи Ли Хадсон (эту фамилию ей дали при рождении) родилась в Монро, штат Мичиган, в 1954 году. Вскоре после появления дочери на свет мать вышла замуж во второй раз. Отчим, журналист Дон Бринкли, удочерил девочку и дал ей свою фамилию.

Приглашение в модельный бизнес Бринкли получила случайно. Эрол Сойер, популярный фотограф, заметил привлекательную девушку в почтовом офисе и позвал на съемки.

Дебютная фотосессия прошла удачно - предложения на съемки и показы посыпались один за другим, и карьера начинающей звезды подиума быстро пошла в гору. Вскоре Кристи появилась на обложке журнала Sports Illustrated 3 раза подряд, что не удавалось до этого ни одной другой модели.

Первый долгосрочный контракт Бринкли заключила в 1975 году, став лицом косметического бренда. Отношения с этой компанией продлились в течение 20 следующих лет, что стало самым продолжительным контрактом в истории фэшн-индустрии.

Всего за свою карьеру Кристи появилась на обложках журналов, включая Vogue, Glamour, Esquire, более 500 раз. В 2015 году она выпустила книгу "Вечная красота", где раскрыла секреты ухода за собой. Этой информацией фотомодель часто делится и в своем Instagram.