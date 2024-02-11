"Копия своей мамы": дочь Беллуччи устроила фотосессию в бикини
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19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя устроила фотосессию в бикини на пляже в Рио-де-Жанейро. Один из снимков был сделан ее парнем, передает NUR.KZ.
Итальянская актриса и модель Дева Кассель поделилась на своей Instagram-странице снимками, сделанными на бразильском пляже. На фотографиях дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позирует в бикини.
Она добавила к пляжному образу лаконичные ожерелья. Волосы модели были распущены.
В публикации знаменитость отметила, что первый снимок был сделан ее молодым человеком.
В комментариях к снимкам пользователи соцсети отметили ее сходство с мамой.
"Почему ты такая красивая, крошка", "Эти фотографии выдают сильную бразильскую атмосферу", "На третьем фото ты копия своей мамы", – пишут поклонники звезды.
По информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У пары в 2010 году родилась еще одна дочь – Леони.
Дева пошла по стопам матери – в 2019 году подписала свой первый контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. В настоящее время она с успехом покоряет модельный бизнес.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2060079-kopiya-svoey-mamy-doch-belluchchi-ustroila-fotosessiyu-v-bikini/