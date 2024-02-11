"Копия своей мамы": дочь Беллуччи устроила фотосессию в бикини

19-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя устроила фотосессию в бикини на пляже в Рио-де-Жанейро. Один из снимков был сделан ее парнем, передает NUR.KZ.

Итальянская актриса и модель Дева Кассель поделилась на своей Instagram-странице снимками, сделанными на бразильском пляже. На фотографиях дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя позирует в бикини.

Она добавила к пляжному образу лаконичные ожерелья. Волосы модели были распущены.

В публикации знаменитость отметила, что первый снимок был сделан ее молодым человеком.

В комментариях к снимкам пользователи соцсети отметили ее сходство с мамой.

"Почему ты такая красивая, крошка", "Эти фотографии выдают сильную бразильскую атмосферу", "На третьем фото ты копия своей мамы", – пишут поклонники звезды.

По информации Vogue, Дева Кассель родилась в сентябре 2004 года. Она является старшей дочерью Моники Беллуччи и Венсана Касселя. У пары в 2010 году родилась еще одна дочь – Леони.

Дева пошла по стопам матери – в 2019 году подписала свой первый контракт. Девочка стала амбассадором парфюмерной линейки Dolce & Gabbana. В настоящее время она с успехом покоряет модельный бизнес.