37-летняя певица Инна снялась на пляже в полупрозрачном платье без белья

Румынская певица Инна прогулялась по ночному пляжу и сделала несколько эффектных фото на песке и в море. На ней было надето платье-сетка, подчеркивающее фигуру, передает NUR.KZ.

Исполнительница хита "Hot" сделала по-настоящему жаркие фотографии на берегу моря в Таиланде. Инна отправилась на ночную прогулку в полупрозрачном платье-сетке.

"Угадайте, кто фотограф?" - игриво спросила румынская певица.

Поклонники звезды усеяли ее комплиментами.

"О мой бог, третья фотография!", "Потрясающе", "Ты такая горячая, что даже белые медведи на Северном полюсе должны наносить крем от загара", "Не знаю, кто фотограф, но я ему завидую", - написали фанаты в комментариях.

Яркая зажигательная брюнетка Елена Апостоляну родилась 16 октября 1986 года в Мангалии — румынском курортном городе, расположенном на берегу Черного моря. Петь она начала с детства, а первые шаги в карьере певицы начала делать в 2007 году.

Тогда Елена прославилась как Инна — именно под таким именем ее узнали далеко за пределами родной страны, когда песня "Hot" стала международным хитом. С тех пор она объездила полмира с гастрольными турами и выпустила не один альбом, став самой высокооплачиваемой румынской певицей по версии Forbes.

Среди других популярных хитов певицы - "Deja Vu", "Amazing", "Love", "Sun is Up", "Nirvana", а также вышедший в период пандемии трек "Flashbacks".