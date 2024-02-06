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"Невероятно": 37-летняя Меган Фокс появилась в платье-кольчуге

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Меган Фокс
Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс показала фанатам в Instagram свой необычный наряд - знаменитость примерила платье-кольчугу, передает NUR.KZ.

Звезда представила на суд подписчиков ряд фото в карусели. Меган продемонстрировала стройную фигуру в прозрачном платье из металлической кольчуги с открытой спиной.

Сквозь платье видны татуировки знаменитости, которые также украшают и ее руку. Модель отказалась от бюстгальтера и украшений.

Ее смелый и чувственный образ дополнили серебристые босоножки на платформе. Розовые волосы Фокс распущены, а взгляд на некоторых фото в карусели устремлен прямо в камеру.

"Меган, ты великолепна", "Они теперь все выглядят как Ким Кардашьян", "Это выглядит невероятно", "Ты сделала мой день", - отметили фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059371-neveroyatno-37-letnyaya-megan-foks-poyavilas-v-plate-kolchuge/

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