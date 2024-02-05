Шоу-бизнес

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Самая красивая женщина": Ханде Эрчел в маленьком черном платье собрала комплименты

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел покорила поклонников новой серией фотографий - актриса сфотографировалась на разных локациях в черном мини-платье, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" примерила очередной эффектный образ. Несмотря на визуальную простоту - маленькое черное платье с сапогами и кожаной курткой в тон - фанаты остались в восторге.

Фотографии были сделаны в Лондоне на нескольких локациях - в комнате с потолком, усеянном розами, а также под одним из городских мостов на фоне стен с граффити.

Меньше чем за сутки серия фотографий Ханде набрала более миллиона "лайков".

"Уау", "Мне очень нравится наряд", "Самая красивая женщина в мире", "Идеальна", "Очень красиво", "С удовольствием бы встретил любимую турецкую актрису на улицах Лондона", - гласят комментарии под публикацией.

В январе Ханде Эрчел растрогала фанатов постом, посвященным своей умершей матери.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059218-samaya-krasivaya-zhenschina-hande-erchel-v-malenkom-chernom-plate-sobrala-komplimenty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.