"Самая красивая женщина": Ханде Эрчел в маленьком черном платье собрала комплименты
Опубликовано:
Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел покорила поклонников новой серией фотографий - актриса сфотографировалась на разных локациях в черном мини-платье, передает NUR.KZ.
Звезда сериала "Постучись в мою дверь" примерила очередной эффектный образ. Несмотря на визуальную простоту - маленькое черное платье с сапогами и кожаной курткой в тон - фанаты остались в восторге.
Фотографии были сделаны в Лондоне на нескольких локациях - в комнате с потолком, усеянном розами, а также под одним из городских мостов на фоне стен с граффити.
Меньше чем за сутки серия фотографий Ханде набрала более миллиона "лайков".
"Уау", "Мне очень нравится наряд", "Самая красивая женщина в мире", "Идеальна", "Очень красиво", "С удовольствием бы встретил любимую турецкую актрису на улицах Лондона", - гласят комментарии под публикацией.
В январе Ханде Эрчел растрогала фанатов постом, посвященным своей умершей матери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2059218-samaya-krasivaya-zhenschina-hande-erchel-v-malenkom-chernom-plate-sobrala-komplimenty/