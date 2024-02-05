"Самая красивая женщина": Ханде Эрчел в маленьком черном платье собрала комплименты

Звезда турецких сериалов Ханде Эрчел покорила поклонников новой серией фотографий - актриса сфотографировалась на разных локациях в черном мини-платье, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" примерила очередной эффектный образ. Несмотря на визуальную простоту - маленькое черное платье с сапогами и кожаной курткой в тон - фанаты остались в восторге.

Фотографии были сделаны в Лондоне на нескольких локациях - в комнате с потолком, усеянном розами, а также под одним из городских мостов на фоне стен с граффити.

Меньше чем за сутки серия фотографий Ханде набрала более миллиона "лайков".

"Уау", "Мне очень нравится наряд", "Самая красивая женщина в мире", "Идеальна", "Очень красиво", "С удовольствием бы встретил любимую турецкую актрису на улицах Лондона", - гласят комментарии под публикацией.

В январе Ханде Эрчел растрогала фанатов постом, посвященным своей умершей матери.