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"Ты всегда в моих мыслях": Ханде Эрчел посвятила пост умершей матери и растрогала фанатов

Опубликовано:

Ханде Эрчел
Ханде Эрчел. Фото: instagram.com/handemiyy

Турецкая актриса Ханде Эрчел обратилась к умершей матери в годовщину ее смерти трогательным постом в Instagram. Айлин Эрчел скончалась 5 лет назад после борьбы с раком, передает NUR.KZ.

Звезда сериала "Постучись в мою дверь" почтила память матери Айлин, которая ушла из жизни пять лет назад. Эрчел опубликовала архивную фотографию женщины, а также собственный снимок, который она сделала на Бали. Ханде широко улыбалась, а в руках актриса держала табличку с надписью "Мама, я в порядке", будто направленную в небо.

"Мама, ты всегда в моей памяти, каждый миг в моем сердце.

Я живу эту жизнь, держась за блеск твоих прекрасных глаз. Я пытаюсь приумножить все, чему ты нас научила, любовь, которую ты нам дала, и мир. Я стараюсь смеяться так, как ты.

Я горжусь тем, что я твоя дочь. Пусть море, в котором ты купаешься, будет бесконечным...", - написала турецкая актриса.

Поклонники заполнили комментарии под публикацией "сердечками" и теплыми словами поддержки.

Как сообщает портал 24СМИ, Ханде потеряла мать в январе 2019 года. 48-летняя Айлин Эрчел на протяжении восьми месяцев болела раком. Врачи боролись за ее жизнь, но безуспешно. Женщина постепенно угасала: она лежала в больнице, мало говорила и много спала.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2054844-ty-vsegda-v-moih-myslyah-hande-erchel-posvyatila-post-pogibshey-materi-i-rastrogala-fanatov/

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