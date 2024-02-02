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"Махидевран уже не та": ставшая блондинкой звезда "Великолепного века" показала новое фото

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Нур Феттахоглу
Нур Феттахоглу. Фото: instagram.com/eclipsnf

Турецкая киноактриса Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале "Великолепный век", разместила новое фото на своей страничке в Instagram и вызвала обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

"Немного эмоций, немного волнения, немного стресса… Я обнимаю всех, кто заставляет меня улыбаться и находится со мной в любом хаосе…. Я так рада, что вы у меня есть!" - отметила она.

На фото, которое актриса разместила в ленте, она запечатлена в момент, когда с ней работает визажист. Блондинке Нур сделали нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Однако не всем фанатам понравилось, что "наложница султана Сулеймана" и "мать его старшего сына" кардинально сменила цвет волос.

"Махидевран уже не та", "Красавица", "У вас невероятная элегантность и красота", "Всегда прекрасна", "Я не узнала ее", "Здорово, тебе идут светлывые волосы", - написали ей фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2058839-mahidevran-uzhe-ne-ta-stavshaya-blondinkoy-zvezda-velikolepnogo-veka-pokazala-novoe-foto/

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