"Махидевран уже не та": ставшая блондинкой звезда "Великолепного века" показала новое фото

Турецкая киноактриса Нур Феттахоглу, сыгравшая в сериале "Великолепный век", разместила новое фото на своей страничке в Instagram и вызвала обсуждение фанатов, передает NUR.KZ.

"Немного эмоций, немного волнения, немного стресса… Я обнимаю всех, кто заставляет меня улыбаться и находится со мной в любом хаосе…. Я так рада, что вы у меня есть!" - отметила она.

На фото, которое актриса разместила в ленте, она запечатлена в момент, когда с ней работает визажист. Блондинке Нур сделали нюдовый макияж с акцентом на глаза.

Однако не всем фанатам понравилось, что "наложница султана Сулеймана" и "мать его старшего сына" кардинально сменила цвет волос.

"Махидевран уже не та", "Красавица", "У вас невероятная элегантность и красота", "Всегда прекрасна", "Я не узнала ее", "Здорово, тебе идут светлывые волосы", - написали ей фанаты.