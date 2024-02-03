"Остается красоткой": 56-летняя Памела Андерсон снялась в юбке с экстремальным разрезом

Известная американская актриса и модель Playboy Памела Андерсон удивила своих подписчиков фото в юбке с экстремальным разрезом, передает NUR.KZ.

Новые кадры звезда "Спасателей Малибу" опубликовала у себя в профиле в Instagram.

Андерсон предстала в кадре в объемном свитере тонкой вязки, который дополнила юбкой-макси с экстремальным разрезом и длинными носками.

Актриса сидела на высоком стуле у окна и разговаривала по телефону.

"Волшебство не может покинуть тебя, когда это - ты", - подписала снимки Памела.

Стоит отметить, что для новых фото Андерсон отказалась от макияжа - в последнее время модель предпочитает показывать свою естественную красоту.

"Она остается красоткой", "Волшебные фото", "Так приятно видеть тебя счастливой", "Памела красива душой и телом", "Боже, какая улыбка", - прокомментировали фото подписчики.

По информации IMDb, Памела Дениз Андерсон родилась 1 июля 1967 года в Ладисмите (Канада) - позже семья перебралась в Ванкувер.

Она была акробаткой и гимнасткой в возрасте 7-12 лет и спортсменкой на протяжении всей школы.

С 16 до 19 лет она работала официанткой.

Впервые о Памеле узнали на футбольном матче British Columbia Lions, когда ее изображение появилось на экране стадиона. Болельщики приветствовали ее, и она спустилась на футбольное поле. Благодаря своей известности в Ванкувере она подписала рекламный контракт с пивом Labatt's.

Позже последовали контракты с другими компаниями, а очень скоро ее заметили в Playboy - в 1989 году Андерсон появилась на обложке легендарного журнала для мужчин.

Добившись успеха в Playboy, Памела Андерсон в 1990 году переехала в Лос-Анджелес, где попробовала себя в кино - звездной для нее стала роль в сериале "Спасатели Малибу".

В настоящее время Памела Андерсон больше времени уделяет своему фонду по защите животных, а также по борьбе с экологическими проблемами. Отмечается, что Памела любит архитектуру и проектирует экологичные сборные дома.