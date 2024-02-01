"Снова носит обтягивающее?": сыгравшая Русалочку актриса показала фигуру после родов

23-летняя американская актриса Холли Бейли, недавно ставшая мамой, показала фигуру после родов в обтягивающем наряде. Пользователи соцсети восхитились ею, передает NUR.KZ.

Напомним, в начале января стало известно, что сыгравшая в ремейке "Русалочки" актриса впервые стала мамой. Она заявила, что ее сынишка родился за несколько дней до наступления 2024 года.

Холли показала, как выглядит после родов. Актриса уже вернулась в прежнюю форму, что позволило ей надеть ярко-розовый топ-корсет и мини-юбку. Холли также надела длинное пальто в тон к своему наряду.

"Она снова носит обтягивающую одежду", "У нее недавно родился ребенок?! Безупречная мама", "Мама, ты ела?", "Такая красивая, настоящая принцесса", "Корсет?", "Выглядишь волшебно", - отметили фанаты.